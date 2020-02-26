Haberler » Güncel » Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 3 ila 5 derece artması bekleniyor - Haber

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 3 ila 5 derece artması bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.

26.02.2020 10:06 | Son Güncelleme: 26.02.2020 10:06Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 3 ila 5 derece artması bekleniyor
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede genellikle parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.
Gece saatlerinden sonra batı kesimlerinde çok bulutlu ve yağmurlu hava beklenen bölgede, sıcaklıklar 3 ila 5 derece artacak.
Rüzgarın, sabah saatlerinden itibaren batıdan başlayarak zamanla tüm bölgede güney ve güneybatı (lodos) yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Marmara Bölgesi, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:12  Hz. Ali sözleri nelerdir? Hz. Ali'den hikmet, bilgelik ve maneviyat dolu sözler!
09:56  Sabahattin Ali en çok beğenilen sözleri neler? Sabahattin Ali kitaplarından en güzel alıntılar nelerdir? Sabahattin Ali şiirleri!
09:40  Remdesivir nedir? Remdesivir hangi hastalıkların tedavisinde kullanılıyor? Remdesivir koronavirüse çare mi?
08:49  Şampiyonlar Ligi son 16 turu toplu sonuçları ve Şampiyonlar Ligi son 16 turu fikstürü! Napoli Barcelona maç sonucu, Chelsea Bayern Münih maç sonucu!
08:36  Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü ne zaman? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne zaman doğdu?
26.02.2020 12:09:09