Marmara Bölgesi'nde Soğuk Hava Etkili Olacak

12 Kasım 2018 Pazartesi 16:02



12 Kasım 2018 Pazartesi 16:02

Marmara Bölgesi'nin kuzeyinin yarın, genelinin de çarşamba gününden itibaren soğuk havanın etkisine girmesi bekleniyor.Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının Karadeniz üzerinden gelen soğuk havanın etkisiyle 6 ila 12 derece azalacağı tahmin ediliyor.Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına inmesi beklenirken, haftanın ikinci yarısında en yüksek hava sıcaklıklarının İstanbul'da 9-10, Edirne'de 8-9, Kırklareli'de 8-10, Tekirdağ'da 9-12, Kocaeli'de 10-12, Sakarya'da 10-11 ve Yalova'da 9-10 derecelere, gece en düşük sıcaklıkların ise Trakya'da 2-5, İstanbul ve bölgenin doğusunda 5-7 derece olacağı ön görülüyor.Yetkililer, vatandaşları ani sıcaklık düşmesinin yaratabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.