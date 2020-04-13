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Marmara Bölgesi'nin genelinde çarşamba günü kuvvetli yağış bekleniyor

Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'un Avrupa Yakası'nda çarşamba günü kuvvetli yağış bekleniyor.

13.04.2020 16:28 | Son Güncelleme: 13.04.2020 16:28
Marmara Bölgesi'nin genelinde çarşamba günü kuvvetli yağış bekleniyor
Edirne , Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul 'un Avrupa Yakası'nda çarşamba günü kuvvetli yağış bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi yüksek basınç merkezinin etkisinde kalacak.
Bölge genelinde yağışsız ve açık az bulutlu hava beklenirken, sıcaklıklar uzun yıllar ortalamaları civarında olacak. Yapılan son meteorolojik analiz ve değerlendirmelere göre bölgenin yarın akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek alçak basınç merkezi ve buna bağlı cephe sisteminin etkisi altına gireceği tahmin ediliyor.
Yarın akşam saatlerinden sonra Trakya'da (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) başlayacak yağmur ve sağanağın 15 Nisan Çarşamba bölge genelinde, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da etkili olması bekleniyor.
Sağanağın Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'un Avrupa yakasında kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Perşembe günü sabah saatlerinde Sakarya çevrelerinde sağanağa neden olacak bu sistemin perşembe günü öğle saatlerinden itibaren bölgeyi terk etmesi öngörülüyor. Bölge genelinde mevsim normalleri civarı ve yer yer üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının çarşamba günü hissedilir derecede olmak üzere, 6 ila 12 derece azalacağı, mevsim normalleri altına düşeceği, ancak cuma gününden itibaren hafta sonunda tekrar artması tahmin ediliyor.
Rüzgarın yarın güneybatı yönlerden (lodos), çarşamba günü ise kuzeydoğu yönlerden (poyraz) kuvvetli olarak esmesi öngörülüyor.
İstanbul'da bugün ve yarın yağış beklenmezken çarşamba günü ilk saatlerden itibaren yağmur ve sağanak öngörülüyor. Yağışların Avrupa Yakası'nda yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
İstanbul'da perşembe gününden itibaren ve hafta sonu dahil olmak üzere yağış beklenmiyor. Bu hafta başı 18-20 derece civarında seyredecek günün en yüksek hava sıcaklığının çarşamba günü 8 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor. Cuma günü ve hafta sonu ise sıcaklıkların tekrar yükselmesi, rüzgarın yarın güneybatı yönünden (lodos), çarşamba günü ise kuzeydoğu yönünden (poyraz) zaman zaman kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Marmara Bölgesi, İstanbul, Çarşamba, Edirne, Güncel
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