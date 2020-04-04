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Marmara Bölgesinde fırtına bekleniyor

Meteoroloji, Marmara Bölgesi'nde yarın sabah saatlerinden itibaren fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına beklendiğini açıklayarak, vatandaşları olumsuzluklara karşı uyardı.

04.04.2020 13:58 | Son Güncelleme: 04.04.2020 13:58
Marmara Bölgesinde fırtına bekleniyor
Meteoroloji, Marmara Bölgesi'nde yarın sabah saatlerinden itibaren fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına beklendiğini açıklayarak, vatandaşları olumsuzluklara karşı uyardı.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu gece saatlerinden itibaren Trakya, İstanbul ve Yalova'da başlayacak olan kuvvetli rüzgarın (30-60 km/sa); yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek, ulaşımda aksamalar ile ağaç ve direk devrilmesi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

Kaynak: AA

Etiketler: Marmara Bölgesi, Sabah, Güncel
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