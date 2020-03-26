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Marmara Bölgesinde serin ve yağışlı hava bekleniyor

Meteoroloji, Marmara Bölgesi'nin yarın akşam saatlerinden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelecek yeni bir serin ve yağışlı havanın etkisine gireceğini bildirdi.

26.03.2020 14:58 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:58
Marmara Bölgesinde serin ve yağışlı hava bekleniyor
Meteoroloji, Marmara Bölgesi'nin yarın akşam saatlerinden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelecek yeni bir serin ve yağışlı havanın etkisine gireceğini bildirdi.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bölgenin yarın akşam saatlerinden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelecek yeni bir serin ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor.
Genel olarak sağanak şeklindeki yağışın, hafta sonunda Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da görülmesi bekleniyor.
Bölgede halen mevsim normalleri civarı seyreden hava sıcaklıklarının, yağışlı sistemle beraber bölge genelinde 1 ila 3 derece azalacağı tahmin ediliyor.
İstanbul'da havanın yarın çok bulutlu olması, cumartesi ve pazar gün boyu yağış görülmesi ve en yüksek hava sıcaklığının 10 derece civarında olması bekleniyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Marmara Bölgesi, İstanbul, Akdeniz, Güncel

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