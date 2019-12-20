Haberler » Güncel » Marmara bölgesine lodos uyarısı - Haber

Marmara bölgesine lodos uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Pazar günü rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden Marmara ve Ege bölgelerinde fırtına şeklinde saate 60-80 kilometre yer yer 100 kilometre hızda eseceğinin tahmin edildiğini belirterek vatandaşları oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

20.12.2019 17:25 | Son Güncelleme: 20.12.2019 17:27
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Pazar günü rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden ve bölgelerinde fırtına şeklinde saate 60-80 kilometre yer yer 100 kilometre hızda eseceğinin tahmin edildiğini belirterek vatandaşları oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.
METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILAN UYARIDA ŞU İFADELER KULLANILDI:
"Cumartesi günü kuvvetli lodosla birlikte Trakya, Marmara'nın batısı ve Ege kıyılarında başlayacak yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların, Pazar günü Marmara, Ege, Batı Akdeniz, akşam saatlerinden sonra İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'in batısında görülmesi bekleniyor. Pazar günü rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden Marmara ve Ege bölgelerinde fırtına şeklinde (60-80 yer yer 100 kilometre/saat) eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağış ve fırtınanın meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı yayımlanacak meteorolojik uyarılara dikkat edilmesi ve gereken tedbirlerin alınması can ve mal güvenliği açısından önem arz etmektedir."
(İHA)
Marmara bölgesine lodos uyarısı

Marmara, Ege, Güncel

Kaynak: İHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

19:00   Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı - Haber
18:58   Kağıthanede yangın; anne ile 2 çocuğu kurtarıldı (1) - Haber
18:58   Soylu: "Hedefimiz, Türkiye'nin her tarafında eşit bir kalkınma ve gelişme ivmesi yakalamaktır" - Haber
18:58   Konya'da kaçak kazı yapan 8 şüpheli yakalandı - Haber
18:58   Ticaret Bakan Yardımcısı Uçarmak: "Termal kaynaklar turizmi yönlendiriyor" - Haber
17:41   Meteoroloji'den 3 büyükşehire hafta sonu için fırtına ve yağmur uyarısı - Haber
17:07   Dilencinin üzerinden çıkan para miktarı şoke etti - Haber
16:35   Kaçak define avcılarına yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı - Haber
16:33   İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden lodos uyarısı - Haber
16:25   Eski eşinin sevgilisini yaralayan şüpheli tahliye edildi - Haber
20.12.2019 19:01:33