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Marmara'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi Yalova açıklarında 07.21'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

08.03.2020 08:36
Marmara'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Marmara Denizi Yalova açıklarında 07.21'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Marmara Denizi, Yalova, Deprem, Ekonomi
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