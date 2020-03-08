Marmara'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Marmara Denizi Yalova açıklarında 07.21'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
08.03.2020 08:36
Marmara Denizi Yalova açıklarında 07.21'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak: Dunya.com
Haberin Videosu :Marmara'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Etiketler : Marmara Denizi, Yalova, Deprem, Ekonomi
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