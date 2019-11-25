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Marmara'da çok bulutlu hava hakim olacak

Marmara Bölgesi'nin batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

25.11.2019 10:00 | Son Güncelleme: 25.11.2019 10:00Marmara'da çok bulutlu hava hakim olacak
Marmara Bölgesi'nin batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak.
Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülen bölgede, parçalı hava hakim olacak.
Bölgenin batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Akşam saatlerinden itibaren Edirne çevrelerinde sağanak görüleceği tahmin edilen bölgede yer yer pus ve sis öngörülüyor.
Rüzgarın, genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Marmara Bölgesi, Güncel

Kaynak: AA

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