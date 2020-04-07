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Marmara'da dev dalgalar...Dalgaların boyu 30 metreye ulaştı

Marmara'da dev dalgalar.

07.04.2020 16:33 | Son Güncelleme: 07.04.2020 16:35
Marmara 'da dev dalgalar...Dalgaların boyu 30 metreye ulaştı
Sahil alan suyla dolup taştı
TEKİRDAĞ - Marmara Denizi'nde 3 gündür etkili olan fırtına etkisi yükseltti. Tekirdağ'ın şehir merkezinde sahile vuran dalgaların boyu yer yer 30 metreye ulaşırken, sahil suyla doldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından 3 gündür etkili olan fırtına şiddetini daha da artırdı. Marmara Denizi'nde etkili poyraz deniz kıyısı bulunan Tekirdağ'ın şehir merkezini vurdu.
Yaklaşık 30 metreye ulaşan dev dalgalar nedeniyle sahil alan suyla dolup taştı. Dev dalgaların etkisiyle yer yer sahilin demirden korkulukları kırıldı. Kent genelinde etkili olan fırtına etkisini sürdürüyor. Marmara’da dev dalgalar...Dalgaların boyu 30 metreye ulaştı

Kaynak: İHA

Etiketler: Marmara Denizi, Dalgalar, Marmara, 3. Sayfa

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Marmara'da dev dalgalar...Dalgaların boyu 30 metreye ulaştı
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