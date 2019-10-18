Marmara'da hava durumu

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre bölgede, hava sıcaklığında önemli değişiklik beklenmiyor.

Parçalı ve yer yer çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, Sakarya çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yer yer pus ve sis öngörülen bölgede, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Kaynak: AA