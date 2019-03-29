Marmara'da Hava Parçalı Bulutlu

Marmara Bölgesi
'nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik olmayacak.
Rüzgarın bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklenen bölgede, Sakarya
'nın güney kesimlerinde orta kuvvette zirai don öngörülüyor.
Kuvvetli rüzgar, fırtına ve zirai don ihtimali nedeniyle yaşanabilecek olumsuzlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
Marmara Bölgesi, Güncel
Kaynak: AA