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Marmara da Kadına yönelik şiddetle mücadele için toplantı yapıldı

Marmara İlçesi'nde "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon" toplantısı düzenlendi.

26.12.2019 12:27 | Son Güncelleme: 26.12.2019 12:31 Marmara da Kadına yönelik şiddetle mücadele için toplantı yapıldı
İlçesi'nde "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon" toplantısı düzenlendi.

Marmara Kaymakamı Hasan Uğuz başkanlığında "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı"nın uygulamasının ve kadına yönelik şiddet için alınması gereken diğer tedbirlerin görüşüldüğü bir toplantı gerçekleştirildi.

Kaymakamlık Toplantı salonunda Kaymakam Hasan Uğuz başkanlığında gerçekleştirilen "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon" toplantısına, Marmara İlçe Jandarma Komutanı İrfan Okur, İlçe Emniyet Amiri Uğur Balcı, İlçe Yazı İşleri Müdürü Turan Engin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Yavuz, İlçe Müftüsü Fatih Aytekin, İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Yeşim Demir ve İlçe SYD Vakfı Müdürü Gaye Dedeleroğlu katıldı. - BALIKESİR

Marmara, Güncel

Kaynak: İHA

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