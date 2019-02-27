Marmara'da Kar Yağışı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahminlerine göre, tüm yurtta yağışlı havanın etkisini sürdürecek. Marmara Bölgesi'nin doğusu ile yüksek kesimlerinde yer yer kar yağışı bekleniyor. İstanbul'da ise bugün havanın çok bulutlu, yağmur ve yer yer karla karışık yağmurlu olacağı tahmin ediliyor.

KARLA KARIŞIK YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu. Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimi ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak şeklinde beklenen yağışların; Bolu, Düzce, Sakarya'nın güneydoğusu, Hakkari ve Şırnak'ın doğusu ile Van'ın güney ilçelerinde yoğun olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın; Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege ile akşam saatlerinden itibaren İç Anadolu'nun güneyi ve Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

MARMARA'NIN DOĞUSU VE YÜKSEK KESİMLERİNDE DE KAR BEKLENİYOR

Marmara Bölgesi'nin doğusu ile yüksek kesimlerinde yer yer kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklıklar 2 ila 4 derece azalacak. Çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin doğusu ile Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor.

Yüksek kesimler ile bölgenin doğusunun ise yer yer kar yağışlı geçmesi, yağışların Sakarya'nın güneydoğu kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması öngörülüyor.

FIRTINAYA KARŞI "TEDBİRLİ OLUN" UYARISI

Kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) eseceği tahmin edilen rüzgar ile kuvvetli kar yağışları nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Kaynak: AA