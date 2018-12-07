Meteoroloji Uyardı! Marmara'da Karla Karışık Yağmur Bekleniyor

Marmara Bölgesinde rakımın bin metre ve üzeri olduğu yerlerde, yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, hava sıcaklığı 4 ila 6 derece azalacak.

KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENİYOR

Çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, Sakarya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların yağmur ve sağanak, rakımın bin metre ve üzeri olduğu yerlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta, zaman zaman ise kuvvetli şekilde eseceği tahmin ediliyor.

BAZI İLLERDE BEKLENEN HAVA DURUMUYLA GÜNÜN EN YÜKSEK SICAKLIKLARI İSE ŞÖYLE:

Ankara: Parçalı çok bulutlu, ilk saatlerde doğu kesimleri hafif kar yağışlı 3

İstanbul: Çok bulutlu 6

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 9

Bursa: Çok bulutlu 4

Adana: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 16

Antalya: Çok bulutlu 17

Samsun: Çok bulutlu ve yağmurlu (Yağışların doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.) 9

Trabzon: Çok bulutlu ve yağmurlu (Yağışların kuvvetli, doğu ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.) 11

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 3

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı 12