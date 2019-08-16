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Marmara'da kuvvetli sağanak uyarısı

Marmara Bölgesi'nin doğusunda beklenen sağanağın yarın etkisini arttıracağı tahmin ediliyor.

16.08.2019 15:36 Marmara'da kuvvetli sağanak uyarısı
Marmara Bölgesi'nin doğusunda beklenen sağanağın yarın etkisini arttıracağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden, bölgenin doğusu için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.
Marmara'nın doğusunda (Kocaeli, Sakarya) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın yarın sabahtan itibaren gece saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı öngörülüyor.
Yağışlar nedeniyle muhtemel ani, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Marmara Bölgesi, İstanbul, Marmara, Güncel

Kaynak: AA

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