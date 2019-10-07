Haberler » Güncel » Haber

Marmara'da kuvvetli sağanak uyarısı

Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Sakarya'nın kuzey ilçelerinde kuvvetli sağanak bekleniyor.

07.10.2019 13:26Marmara'da kuvvetli sağanak uyarısı
Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Sakarya'nın kuzey ilçelerinde kuvvetli sağanak bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın kuzeydoğusunda kuvvetli sağanak (30-50 kg/m2) öngörülüyor.
Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden sonra Marmara'nın kuzeydoğusunda görülecek olan sağanağın gece saatlerinde etkisini artırması tahmin ediliyor.
İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Sakarya'nın kuzey ilçelerinde kuvvetli sağanak beklendiğinden sel, su baskını ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Marmara, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:45 Bisiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi
18:45 Çırçır fabrikasının deposu yandı, 300 ton pamuk kül oldu
18:45 Müşteri gibi dükkana girip, altın kolyeyi çaldı
18:44 Öğrenciler poşet kullanımına dikkat çekti
18:44 Çoban ressam; eserlerini satmıyor, torunlarına saklıyor
18:43 Türkiye-Sırbistan İş Forumu - Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic
18:43 Akademik yılın ilk açık kapı uygulaması yapıldı