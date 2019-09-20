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Marmara'da kuvvetli yağış uyarısı

Marmara Bölgesi'nde bugün Kocaeli ile Sakarya'da kuvvetli sağanak beklendiğinden olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

20.09.2019 10:38Marmara'da kuvvetli yağış uyarısı
Marmara Bölgesi'nde bugün Kocaeli ile Sakarya'da kuvvetli sağanak beklendiğinden olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli, Sakarya ve Düzce'de kuvvetli yağış öngörülüyor.
Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Marmara Bölgesi, Sakarya, Kocaeli, Düzce, Güncel

Kaynak: AA

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