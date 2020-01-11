Haberler » Güncel » Marmara'da meydana gelen 4,7 şiddetindeki depremden ilk görüntüler geldi - Haber

Marmara'da meydana gelen 4,7 şiddetindeki depremden ilk görüntüler geldi

Marmara Bölgesi'nde başta İstanbul olmak üzere çevre illerde hissedilen 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Korkutan depremden ilk görüntüler geldi.

11.01.2020 16:57 | Son Güncelleme: 11.01.2020 17:07

Marmara Denizi'nin açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. çevre illerden de hissedildi. Saat 16.37'de gerçekleşen deprem yerin 16 kilometre aşağısında oluştu.

İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

'da Silivri açıklarında meydana gelen depremden ilk görüntüler geldi. Tekirdağ'da çekilen görüntülerde bir evdeki avizenin şiddetli bir şekilde sallandığı görülüyor.

"KORKULACAK BİR DURUM YOK"

AFAD verilerine göre deprem 40.8626 enleme 28.2061 boylamda gerçekleşti. Uzmanlar 4,7 büyüklüğündeki depremin herhangi bir can veya mal kaybına neden olmayacağını ve korkulacak bir durum olmadığını söyledi.

Depremin 20 saniye sürdüğü belirtildi.

Son dakika: Marmara BölgesiSon dakika: Marmara Bölgesi'nde korkutan deprem! İstanbul başta olmak üzere çevre illerde hissedildi

Marmara Denizi beşik gibi! Sabahtan bu yana 54 deprem olduMarmara Denizi beşik gibi! Sabahtan bu yana 54 deprem oldu

İmamoğluİmamoğlu'ndan İstanbul'u sallayan depremle ilgili ilk açıklama: Olumsuz bir durum söz konusu değil

Marmara'da meydana gelen 4,7 şiddetindeki depremden ilk görüntüler geldi

Marmara Denizi, İstanbul, Silivri, Deprem, Güncel


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:44  İstanbul-motosiklet kazasında ölen çift son yolculuklarına uğurlandı - Haber
17:44  Antalya'da heyelan nedeniyle yolda çökme - Haber
17:44  İstanbul'da 4.7'lik deprem - Haber
17:44  Balıkesir ak parti'li ünal tehditleri, kaynağında karşılamak zorundayız - Haber
17:44  Adıyaman'da otomobilin çarptığı yaya öldü - Haber
17:29  İstanbul'da hissedilen 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından uzmanlardan ilk yorum geldi - Haber
17:19  Deprem sonrası AFAD'tan ilk açıklama: Olumsuz bir ihbar bulunmuyor - Haber
16:57  Marmara Denizi beşik gibi! Sabahtan bu yana 54 deprem oldu - Haber
16:57  Marmara'da meydana gelen 4,7 şiddetindeki depremden ilk görüntüler geldi - Haber
16:40  Son dakika: Marmara Bölgesi'nde korkutan deprem! İstanbul başta olmak üzere çevre illerde hissedildi - Haber
11.01.2020 17:45:16