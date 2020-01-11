Marmara'da meydana gelen 4,7 şiddetindeki depremden ilk görüntüler geldi

Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. Saat 16.37'de gerçekleşen deprem yerin 16 kilometre aşağısında oluştu.

İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

İstanbul 'da Silivri açıklarında meydana gelen depremden ilk görüntüler geldi. Tekirdağ'da çekilen görüntülerde bir evdeki avizenin şiddetli bir şekilde sallandığı görülüyor.

"KORKULACAK BİR DURUM YOK"

AFAD verilerine göre deprem 40.8626 enleme 28.2061 boylamda gerçekleşti. Uzmanlar 4,7 büyüklüğündeki depremin herhangi bir can veya mal kaybına neden olmayacağını ve korkulacak bir durum olmadığını söyledi.

Depremin 20 saniye sürdüğü belirtildi.