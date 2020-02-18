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Marmara'da 'minik dostlara' yuva

'Yuvaya Dönüşen Plastikler Projesi' kapsamında geri dönüştürülen plastik atıklardan oluşturulan evler, Marmara ilçesinde sokak hayvanlarına yuva oldu.

18.02.2020 14:21 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:21Marmara'da 'minik dostlara' yuva
'Yuvaya Dönüşen Plastikler Projesi' kapsamında geri dönüştürülen plastik atıklardan oluşturulan evler, ilçesinde sokak hayvanlarına yuva oldu.

Plastik Sanayicileri Derneği, Yuvaya Dönüşen Plastikler Projesi kapsamında dönüştürülen plastik atıklardan yapılan evlerden Marmara Belediyesine de bağışladı. Marmara Belediyesi tarafından teslim alınan evler, ilçenin muhtelif noktalarına konarak sokak hayvanlarına yuva oldu.

PAGDER öncülüğünde sokak hayvanlarının yuva olarak kullanabileceği özellikte yapılan evlerin sokaktaki canlara tahsis edilmesinin önemine dikkat çeken Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, şöyle konuştu: "PAGDER tarafından başlatılan 'Yuvaya Dönüşen Plastikler' projesi kapsamında belediyemize bağışlanan yuvaların monte işlemi Marmara merkezde gerçekleştirildi. Bu proje, çevre ve doğa kirliliğinin önlenmesinin yanı sıra sevimli dostlarımızın yaşam koşullarını iyileştirmek hedefi ile yola çıkan önemli bir sosyal sorumluluk projesidir. Belediyemize yuva bağışında bulunan proje sorumlularına ve bağışçılara teşekkür ediyoruz. Kaynakların doğru kullanımı ile böyle güzel projelerin ortaya çıkabileceğini gösteren proje sorumlularını can-ı gönülden tebrik ediyor, nice projelerin devamını diliyorum." - BALIKESİR

Plastik, Marmara, Güncel

Kaynak: İHA

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