Marmara'da sağanak

Trakya
ile Marmara
'nın doğusunda yerel olarak kuvvetli (15-40 kg/m2) sağanak bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklığı 2 ila 4 derece azalacak.
Trakya ( Kırklareli
, Edirne
ve Tekirdağ
) ile Marmara'nın doğusunda ( Yalova
, Kocaeli
, Sakarya
, İstanbul
Boğaz çevresi ve Anadolu Yakasında) yerel olarak kuvvetli (15-40 kg/m2) sağanak bekleniyor.
Sağanak nedeniyle su baskını
, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
Rüzgarın, kuzey ve kuzeybatı (karayel) yönlerden orta kuvvette, yağış anında zaman zaman kuvvetli (30-50 km/s) esmesi öngörülüyor.
Kırklareli
, Trakya Bölgesi
, Marmara
, Güncel
Kaynak: AA