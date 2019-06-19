19.06.2019 09:08
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Marmara'da sağanak

Marmara

Marmara Bölgesi'nde İstanbul ile Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Marmara Bölgesi'nde İstanbul ile Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik yaşanmayacak.
Sıcaklığın mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyredeceği bölgede, parçalı yer yer çok bulutlu hava hakim olacak.
Bölgede İstanbul ile Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta, ara sıra kuvvetli esmesi bekleniyor.
Kaynak: AA
Yalova, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Güncel

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