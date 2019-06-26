26.06.2019 09:23
Haberler » Güncel » Haber

Marmara'da sağanak

Marmara

Marmara Bölgesi'nde Edirne, Kırklareli, Tekirdağ çevreleri ile İstanbul'un Avrupa Yakası'nda sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Marmara Bölgesi'nde Edirne, Kırklareli, Tekirdağ çevreleri ile İstanbul'un Avrupa Yakası'nda sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik beklenmiyor.
Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede hava az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.
Bölgede, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ çevreleri ile İstanbul'un Avrupa Yakası'nda sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, batı kesimlerinde zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği bölgede ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması isteniyor.
Kaynak: AA
Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
09:26 Iğdır'da kayısı tanıtım günleri
09:26 KARACİĞER NAKİLLİ ÇOCUKLAR KARNE SEVİNÇLERİNİ DOKTORLARIYLA PAYLAŞTI
09:26 DHA YURT BÜLTENİ-3
09:24 İZMİR KARACİĞER NAKİLLİ ÇOCUKLAR KARNE SEVİNÇLERİNİ DOKTORLARIYLA PAYLAŞTI
09:23 Marmara'da sağanak
09:22 Edirne'de göçmenleri taşıyan minibüs devrildi 10 ölü 30 yaralı-2
09:21 (Özel) İlaçlama ekiplerinin parklardaki mesaisi havadan görüntülendi