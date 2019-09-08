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Marmara'da sağanak

Marmara Bölgesi'nde, İstanbul'un Çatalca ve Arnavutköy ilçeleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde öğle saatlerine kadar sağanak bekleniyor.

08.09.2019 10:04 Marmara'da sağanak
Marmara Bölgesi'nde, İstanbul'un Çatalca ve Arnavutköy ilçeleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde öğle saatlerine kadar sağanak bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik beklenmiyor.
Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, parçalı bulutlu hava hakim olacak.
Öğle saatlerine kadar İstanbul'un Çatalca ve Arnavutköy ilçeleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde sağanak etkili olacak.
Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Arnavutköy, Kırklareli, İstanbul, Çatalca, Güncel

Kaynak: AA

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