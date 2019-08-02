Haberler» Güncel» Haber

Marmara'da sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor.

02.08.2019 08:32 Marmara'da sağanak bekleniyor
Marmara Bölgesi'nde Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek.
Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde yerel olarak sağanak öngörülüyor.
Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Kırklareli, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
09:24   Edirne'de 67 düzensiz göçmen yakalandı
09:23   Kuzey Kore durmuyor
09:23   Şampiyon futbolcu, inşaatlarda çalışıp harçlığını çıkarıyor
09:21   Tedavisi tamamlanan Kızıl Şahin doğaya salındı
09:21   Cağ kebabında 'koyun- kuzu eti' sıkıntısı
09:21   Konya'da kaçak silah operasyonu
09:20   Serbest piyasada döviz fiyatları