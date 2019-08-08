İstanbul'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerine çıkacak

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava az bulutlu geçecek. Bölgede sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra zaman zaman kuvvetlice (20-40 km/s) esmesi öngörülüyor.

BAYRAMDA İSTANBUL 34 DERECE OLACAK

Marmara'da hafta sonu hava sıcaklığı daha da yükselirken, ülke genelinde önümüzdeki günlerde hava güneşli olacak, sıcaklıklar hızla yükselecek; bayram aşırı sıcak bir havada geçecek.

İstanbul'da nem orta seviyede, sıcaklık 31 derece ve pazar günü 34 dereceye yükselecek.

YURT GENELİNDE SICAKLIK ARTACAK

Ankara 31, Bursa 34 derece.İzmir'e çok sıcak hava geri geliyor, kent perşembe 36, bayramda 40 derece.Antalya'da bugünlerde çoğunlukla kuru sıcak olacak, termometre değeri 38.

İç Anadolu'da 4 günlük serinlemenin ardından, sıcaklıklar hızla yükseliyor, yeniden 30 dereceye ulaştı.

Ege'de sıcak çarpması tehlikesi artıyor, gölgede 35-37 derecelerde olan sıcaklık, bayramda 40 dereceye ulaşacak

Akdeniz'de bugünlerde nemin daha düşük olduğu kuru bir sıcak var, Adana ve Mersin'de hissedilen sıcaklık 36 derece, orman yangınlarına karşı tedbirli olunmalı.

Güneydoğulular dikkat! Sıcaklık hafta sonu 45 dereceye yaklaşacak. Doğu Anadolu da hızla ısınıyor.

Karadeniz'de yağmurlar kesiliyor, hafta sonundan itibaren bu bölgede de yazın en sıcak günleri yaşanacak. Bugünlerde sıcaklık 26-30 derece aralığında.