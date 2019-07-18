18.07.2019 08:48
Haberler» Güncel» Haber

Marmara'da sıcaklık artıyor

Marmara

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgenin batısının az bulutlu, doğusunun parçalı çok bulutlu geçmesi bekleniyor.
Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin edilen bölgede yağışların öğle saatlerine kadar Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.
Bölgede, sıcaklıkların 1 ila 3 derece artacağı, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
Kaynak: AA
Marmara Bölgesi, Sakarya, Güncel

Son Dakika Haberleri
13:05   Diyarbakırlı üniversite öğrencisi 'santur' çalarak Balkanları geziyor
13:04   Türkiye'nin en büyük 2'nci içme suyu projesinde isale hattı test ediliyor
13:04   Foça'da antik kenti gezen Bakan Ersoy'dan ödenek başvurusu çağrısı
13:04   ÜMRANİYE'DE İSKİ'NİN ÇALIŞMASI SIRASINDA EVLERİ ATIK SU BASTI
13:03   Sökespor'da Yönetim Krizini Başkan Tuncel Çözdü
13:03   "Asya Kaplanı" sivrisineğini yok etmeyi hedefleyen deneyde başarı sağlandı
13:02   Eş cinayeti sanığı müebbet hapis cezası aldı, hakime 'vicdanınız rahat mı' dedi