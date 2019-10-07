Haberler » Güncel » Marmara'da sıcaklık artıyor

Marmara'da sıcaklık artıyor

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 1 ila 3 derece artması bekleniyor.

07.10.2019 09:06Marmara'da sıcaklık artıyor
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 1 ila 3 derece artması bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.
Akşam saatlerinden sonra bölgenin güney ve doğusu ile zamanla genelinde sağanak tahmin ediliyor.
Bölgede sıcaklığın 1 ila 3 derece artması ve mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.
Rüzgarın, doğu ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetlice (20-40 km/s) eseceği tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:00 Dönmez: "Güneydoğuda petrol keşfimiz var"
13:00 Çorum'da 13 bin 575 litre sahte içki ele geçirildi
13:00 Mersin'de asfalt çalışmaları sürüyor
12:59 Tır dehşetinde ölü sayısı 4 oldu, babanın yaşadığı büyük acı yürek dağladı
12:57 Altunizade metrobüs durağı'nda bu sabah
12:56 Osmaniye'de 32 hafız icazet aldı
12:56 "Sırbistan ile ilişkilerimiz tarihinin en iyi seviyesinde"