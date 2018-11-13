Marmara'da Sıcaklık Azalacak

Marmara Bölgesi
'nde hava sıcaklığının 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. İstanbul
ve bölgenin doğusu ( Kocaeli
, Sakarya
, Yalova
), Kırklareli
'nin kıyı kesimleri ile Tekirdağ
'ın doğu ilçelerinde sağanak bekleniyor. Bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis de öngörülüyor.
Bölgede sıcaklığın 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (Ppoyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
Kocaeli,Tekirdağ,Kırklareli,Marmara Bölgesi