13 Kasım 2018, 08:58
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Marmara'da Sıcaklık Azalacak

Marmara

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava parçalı ve çok bulutlu geçecek.

İstanbul ve bölgenin doğusu ( Kocaeli, Sakarya, Yalova), Kırklareli'nin kıyı kesimleri ile Tekirdağ'ın doğu ilçelerinde sağanak bekleniyor. Bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis de öngörülüyor.

Bölgede sıcaklığın 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (Ppoyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor. Kocaeli,Tekirdağ,Kırklareli,Marmara Bölgesi
13 Kasım 2018 Salı 08:58