Marmara'da Sıcaklıklar Azalıyor

Marmara Bölgesi
'nde hava sıcaklığının 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede çok bulutlu havanın hakim olması bekleniyor. Edirne
ve Kırklareli
hariç bölge genelinin yağışlı geçmesi, yağışların bu sabah Kocaeli
ve Sakarya
çevreleri yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması öngörülüyor.
Sıcaklıkların 4 ila 6 derece azalacağı bölgede rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden kuvvetli (30-50km/sa) zaman zaman fırtına (40-60 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.
Edirne,Marmara Bölgesi
06 Aralık 2018 Perşembe 09:25