Haberler » Güncel » Marmara'da sıcaklıklar mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde olacak - Haber

Marmara'da sıcaklıklar mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde olacak

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

14.12.2019 09:48 | Son Güncelleme: 14.12.2019 09:48Marmara'da sıcaklıklar mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde olacak
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.
Trakya'nın batısında aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer pus ve sis bekleniyor.
Bölgede sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerine çıkması, rüzgarın güney ve güneydoğu, zamanla doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Marmara Bölgesi, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:34 Gümüşhane'de yol çilesi bitecek - Haber
10:32 (ÖZEL) - 10 KURUŞLUK İHMAL - Haber
10:31 Dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Haber
10:29 Klasik Müzik Şefi Şallıel'den, Meksikalılara Zeybek ve Harmandalı konseri - Haber
10:26 Tel Abyad'da siviller dükkan ve evlerini tamir etti - Haber
09:36 Sokak kedisi 4 kişiyi hastanelik etti - Haber
00:09 "Karadenizlilerin burnu küçülecek" diyen Prof. Dr. Kadıoğlu'na Karadenizlilerden cevap: Burnumuzdan memnunuz - Haber
23:15 Antidepresan için eczanelerin camlarını kıran saldırgan kamerada - Haber
23:04 Mersin'de düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan "hanımağa" lakaplı şahıs tutuklandı - Haber
22:55 Yazar Sibel Köse'yi bacağından eden eşe, 2 suçtan 10 ay hapis - Haber
14.12.2019 10:40:26