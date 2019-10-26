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Marmara'da yağışlı hava etkili olacak

İstanbul'un kuzey, Kırklareli'nin doğu kesimleri ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

26.10.2019 09:48Marmara'da yağışlı hava etkili olacak
İstanbul'un kuzey, Kırklareli'nin doğu kesimleri ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında ve yer yer 1-3 derece üzerinde seyredecek.
Bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. İstanbul'un kuzey, Kırklareli'nin doğu kesimleri ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülen bölgede, yer yer pus ve sis bekleniyor.
Bölgede rüzgar, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Kırklareli, İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Güncel

Kaynak: AA

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