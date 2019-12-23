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Marmara Denizi'nde 3.5 metre boyunda, 120 kiloluk köpekbalığı yakalandı

Marmara Denizi Tekirdağ açıklarında 3.5 metre boyunda 120 kilogram ağırlığında köpekbalığı yakalandı. Köpekbalığını balıkçı tezgahında görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

23.12.2019 11:07 | Son Güncelleme: 23.12.2019 11:32 Marmara Denizi'nde 3.5 metre boyunda, 120 kiloluk köpekbalığı yakalandı

'nin ilçesinde balıkçılık yapan Sami Küçük, Marmara Denizi'nde yakalanan 120 kilogram ağırlığındaki dev köpekbalığını tezgahında sergiledi. Yaklaşık 3.5 metre uzunluğundaki köpekbalığını görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

TEZGAHTA SERGİLENİYOR

Lüleburgaz'da yaşayan balıkçı Sami Küçük, 'ın Şarköy ilçesi açıklarında yakalanan 3.5 metre uzunluğunda, 120 kilogram ağırlığındaki camgöz cinsi köpekbalığını balık tezgahında sergiledi. Yaklaşık 3.5 metre uzunluğundaki dev köpekbalığını gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemezken, Küçük, her yıl balıkçı ağlarına köpekbalığı takıldıkça tezgahında sergilediğini söyledi. Küçük, köpekbalığının kansere ve birçok hastalığa iyi geldiğini belirterek, "Ben her yıl köpekbalığı yakalandıkça Lüleburgazlıların görmesi ve kansere faydalı olmasından dolayı bu cinsi getirmeye çalışıyorum" dedi.


Marmara Denizi, Kırklareli, Lüleburgaz, Tekirdağ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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