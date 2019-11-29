Marmara'daki olumsuz hava koşulları, İDO ve BUDO seferlerini iptal ettirdi

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.
İptal edilen seferler şöyle:
07.00 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.30 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 - Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10:00 - Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10:00 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
13:00 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
13:00 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
13:00 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
14:25 - Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
15:30 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
İDO'NUN İPTAL ETTİĞİ BAZI SEFERLER
Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy 29.11.2019 07:30 - 08:20
Bostancı-Beşiktaş 29.11.2019 07:40 - 08:10
Bandırma-Yenikapı-Bostancı 29.11.2019 07:45 - 10:40
Kadıköy-Yenikapı-Bursa 29.11.2019 07:50 - 09:50
Bursa-Büyükçekmece 29.11.2019 08:00 - 09:40