Haberler » Güncel » Marmara'daki olumsuz hava koşulları, İDO ve BUDO seferlerini iptal ettirdi - Haber

Marmara'daki olumsuz hava koşulları, İDO ve BUDO seferlerini iptal ettirdi

Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti.

29.11.2019 07:48 | Son Güncelleme: 29.11.2019 08:22

Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

İptal edilen seferler şöyle:

07.00 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 - Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10:00 - Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10:00 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

13:00 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

13:00 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

13:00 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

14:25 - Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

15:30 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

İDO'NUN İPTAL ETTİĞİ BAZI SEFERLER

Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy 29.11.2019 07:30 - 08:20

Bostancı-Beşiktaş 29.11.2019 07:40 - 08:10

Bandırma-Yenikapı-Bostancı 29.11.2019 07:45 - 10:40

Kadıköy-Yenikapı-Bursa 29.11.2019 07:50 - 09:50

Bursa-Büyükçekmece 29.11.2019 08:00 - 09:40

Marmara'daki olumsuz hava koşulları, İDO ve BUDO seferlerini iptal ettirdi

İstanbul Deniz Otobüsleri, Marmara Denizi, Bursa, Güncel


Son Dakika Güncel Haberleri
08:58 DHA YURT BÜLTENİ - 1
08:54 DHA İSTANBUL BÜLTEN -1
08:54 Go'nun ustası Lee Se-dol, yapay zeka kurbanı oldu: Profesyonel mücadelelerden emekli oldu
08:49 Emine erdoğan trt world citizen insani yardım ödül töreni'ne katıldı
08:42 Deniz ulaşımına olumsuz hava engeli
08:29 Öğretmenlere müjde: Ara tatil için de ek ders ücreti Resmi Gazete'de
08:04 Bir ayda dördüncü siyanür intiharı: CHP eski Gençlik Kolları Başkanı intihar etti
07:48 Marmara'daki olumsuz hava koşulları, İDO ve BUDO seferlerini iptal ettirdi
07:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan 16 ülkeye büyükelçi atadı
07:29 Siyanürün halka satılmamasına ilişkin karar Resmi Gazete'de
21:04 Tevfik Göksu'dan İBB yönetiminin su zammı teklifine tepki: Seçimde siz İstanbulluları kandırdınız mı?
19:46 215 bin liraya aldığı sıfır araba boyalı çıktı!
17:03 7,5 milyonluk arabayla test sürüşü yapan Acun Ilıcalı, muhabirleri uyardı: Yeni arabam diye yazmayın
12:23 Sütyensiz davete katılan Meltem Cumbul, flaşlar patlayınca frikik verdi
11:27 Bankalar, ATM'den günlük limitin üzerinde para çekimine 4-6 TL ücret getirdi
29.11.2019 08:58:43