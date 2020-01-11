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Marmara Denizi beşik gibi! Sabahtan bu yana 54 deprem oldu

Marmara Denizi'nde sabahtan bu yana 54 deprem meydana geldi. Kandilli'dan alınan bilgilere göre depremlerin en büyüğü saat 16:37'de 4,7 şiddetinde gerçekleşti.

11.01.2020 16:57 | Son Güncelleme: 11.01.2020 17:27

Marmara Denizi'nde küçük depremler yaşanıyor. 06:28'de meydana gelen ilk depremin ardından toplam 54 deprem meydana geldi.

Kuzey Anadolu Fay Hattı'nda hareketlilik. Kandilli Rasathanesi verilerine göre büyüklüğü 0.8 ile 4,7 arasında değişen 54 deprem meydana geldi. Depremlerin en büyüğü İstanbul'da saat 16:37'de gerçekleşen 4,7 şiddetindeki deprem olarak ölçüldü.

EN BÜYÜK DEPREM 20 SANİYE SÜRDÜ

AFAD verilerine göre Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında4,7 büyüklüğündeki deprem 40.8626 enleme 28.2061 boylamda gerçekleşti. Uzmanlar 4,7 büyüklüğündeki depremin herhangi bir can veya mal kaybına neden olmayacağını ve korkulacak bir durum olmadığını söyledi. Depremin 20 saniye sürdüğü belirtildi.

İşte sabahtan bu yana meydana gelen depremler:

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Marmara Denizi beşik gibi! Sabahtan bu yana 54 deprem oldu

Marmara Denizi, Deprem, Sabah, Güncel


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