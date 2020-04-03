Marmara Denizi ile Batı Karadeniz için fırtına uyarısı
Marmara Denizi ile Batı Karadeniz'de pazar günü kuvvetli fırtına bekleniyor.
03.04.2020 15:54 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:54
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi ile Batı Karadeniz'deki rüzgarın, pazar günü sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden etkisini artırarak 7 ile 9 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, salı akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
Ulaşımda muhtemel aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kaynak: AA
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