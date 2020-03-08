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Marmara Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem

MARMARA Denizi'nde Yalova açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

08.03.2020 07:51
Marmara Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem

MARMARA Denizi'nde Yalova açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Baskanlığı (AFAD) verilerine göre, Marmara Denizi'nde Yalova'ya 3 kilometre uzaklıkta bu sabah saat 07.21'de Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 10 kilometre derinlikte gerçekleşirken, Yalova merkez ve ilçeleri ile Bursa'nın kıyı ilçelerinde de hissedildi.

Öte yandan, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 3.8, derinliğini 10.4 olarak kaydetti.

Haber:  YALOVA,


Kaynak: DHA

Etiketler : Marmara Denizi, Deprem, Yalova, AFAD, Güncel
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