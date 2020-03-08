Marmara Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem
MARMARA Denizi'nde Yalova açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
08.03.2020 07:51
MARMARA Denizi'nde Yalova açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Baskanlığı (AFAD) verilerine göre, Marmara Denizi'nde Yalova'ya 3 kilometre uzaklıkta bu sabah saat 07.21'de Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 10 kilometre derinlikte gerçekleşirken, Yalova merkez ve ilçeleri ile Bursa'nın kıyı ilçelerinde de hissedildi.Öte yandan, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 3.8, derinliğini 10.4 olarak kaydetti.
Haber: YALOVA,
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :Marmara Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem
Etiketler : Marmara Denizi, Deprem, Yalova, AFAD, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
KKTC'de beden eğitimi öğretmeni, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı
Güncel
Husumetli aileleri barıştırmak isterken silahla vurulan aşiret lideri hayatını kaybetti
Güncel
Doğum gününü kutlayan Işın Karaca sevgilisini öpücüklere boğdu
Güncel
Rus Dışişleri, Lavrov'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu görüntüde ne dediğini açıkladı
Güncel
Operasyon sonrası ortaya çıktı! Bir kadın, nikahlı kocasıyla fuhuş yapması için eskort ayarlamış
Güncel
Genç kadın, tek cümlelik not bırakıp odunlukta canına kıydı
Güncel
Kadir Şeker iddianamesinde sona gelindi: Sırt çantasındaki toprak arbede yaşanan parktaki toprakla örtüştü
Güncel
New York'ta 20 kişi, 15 yaşındaki genç kızı sokak ortasında öldüresiye dövdü