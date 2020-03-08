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Marmara Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

08.03.2020 09:18
Marmara Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem
Marmara Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, saat 07.21'de Yalova açıklarında 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin yaklaşık 11,09 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Kaynak: AA

Etiketler : Marmara Denizi, Deprem, AFAD, Güncel
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