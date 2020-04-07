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Marmara Denizi'nde fırtına etkili oldu

TEKİRDAĞ'da, saatteki hızı 100 kilometreye ulaşan şiddetli fırtına, hayatı olumsuz etkiledi.

07.04.2020 13:01 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:01
Marmara Denizi'nde fırtına etkili oldu

TEKİRDAĞ'da, saatteki hızı 100 kilometreye ulaşan şiddetli fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Marmara Denizi açıklarındaki gemiler demir attı, feribot seferleri durduruldu.

Tekirdağ 'da, şiddetli esen rüzgar ikinci gün de etkisini sürdürürken, hayatı olumuz yönde etkiledi. Tekirdağ sahillerinde dev dalgalar oluşurken, Marmara Denizi  açıklarında yabancı bandıralı kuru yük gemisi, şilep ve tankerler demir atmak zorunda kaldı.Tekirdağ sahillerini sular altında bırakan şiddetli poyraz, deniz ulaşımında da aksamalara neden oldu. Tekirdağ'dan Marmara Adası, Avşa ve Kara Biga'ya sefer yapan arabalı feribotların seferleri durdu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Marmara Denizi, Tekirdağ, Marmara, Güncel
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