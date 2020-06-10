MARMARA DENİZİ'NDE KAÇAK AVCILIK DENETİMİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ve İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, gece saatlerinde Marmara Denizi'nde kaçak balık avcılarına ve teknelere yönelik denetim yaptı.

10.06.2020 03:55 | Son Güncelleme: 10.06.2020 04:02
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ve İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, gece saatlerinde Marmara Denizi'nde kaçak balık avcılarına ve teknelere yönelik denetim yaptı.
Gece saatlerinde Marmara Denizi'ne açılan Deniz Liman Şube Müdürlüğü ve İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı görevliler, balıkçı teknelerinde denetimler gerçekleştirdi. Ekipler, teknelerin ve çalışanların gerekli belgelerinin olup olmadığını kontrol etti. Kontroller sırasında kaçak midye toplayıcılığı yaptığı belirlenen kişilere cezai işlem uygulandı.
İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Mühendisi Yakup Baran, yaptığı açıklamada, "1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şubesi ile beraber ortak bir denetim gerçekleştiriyoruz. Bu denetimimizde şuan sezonun kapalı olmasından dolayı yasa dışı avcılıkları denetleyeceğiz. Bu dönemde izinli olan, kıyı balıkçısı dediğimiz avcıların da denetimini yapacağız. Denetimlerimizde ruhsatlara, izin belgelerine, avlamış oldukları balık miktarlarına ve balık boylarına bakacağız" diye konuştu. MARMARA DENİZİ’NDE KAÇAK AVCILIK DENETİMİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Marmara Denizi, İstanbul, Güncel, Haber

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