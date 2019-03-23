Marmara Denizi'nde Korkutan Deprem! Kıyı İlçelerde Hissedildi

Marmara Denizi'inde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Marmara Denizi açıklarında yaşanan depremin derinliği 18 kilometre olduğu açıklandı. Deprem ölçümlerinde Türkiye'de en güvenilir kaynaklar AFAD ve Kandilli Rasathanesi olarak görülüyor.

MARMARA DENİZİ'NDE 3,7'LİK DEPREM OLDU

Saat 18:17'de merkez üssü Marmara Denizi olan deprem meydana geldi. Şiddeti 3,7 olarak açıklanan ve yerin 18.6 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem kıyı ilçelerde hissedildi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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