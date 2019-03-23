Marmara Denizi'nde Korkutan Deprem! Kıyı İlçelerde Hissedildi

<p>Marmara Denizi'inde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Marmara Denizi açıklarında yaşanan depremin derinliği 18 kilometre olduğu açıklandı. Deprem ölçümlerinde Türkiye'de en güvenilir kaynaklar AFAD ve Kandilli Rasathanesi olarak görülüyor.</p><h3>MARMARA DENİZİ'NDE 3,7'LİK DEPREM OLDU</h3><p>Saat 18:17'de merkez üssü Marmara Denizi olan deprem meydana geldi. Şiddeti 3,7 olarak açıklanan ve yerin 18.6 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem kıyı ilçelerde hissedildi.</p><h3>SON DEPREMLER</h3><p>Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.</p><p><b><a href='https://ads.haberler.com/redir.asp?tur=habericilink&url=http://www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst8.asp'>DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ</a></b></p>