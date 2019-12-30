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Marmara Denizi'nde poyraz deniz ulaşımında aksaklıklara neden oluyor

Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden bu yana etkisini sürdüren poyraz, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

30.12.2019 16:34 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:34 Marmara Denizi'nde poyraz deniz ulaşımında aksaklıklara neden oluyor
Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden bu yana etkisini sürdüren poyraz, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.
Hızı zaman zaman saatte 100 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 15 şilep ve tanker, Tekirdağ ve Marmaraereğlisi sahiline demirledi. Kaptanlar, rotalarına devam etmek için poyrazın dinmesini bekliyor. Bu arada poyraz, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Poyraz nedeniyle gırgır ve küçük tekne balıkçıları denize açılamadı.
Meteoroloji yetkilileri, fırtınanın etkisini yarın akşama kadar sürdüreceğini belirterek deniz ulaşımını kullanacak vatandaşları ve balıkçıları olumsuzluklara karşı uyardı.

Güncel

Kaynak: AA

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