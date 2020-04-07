Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Marmara Denizi'nde poyraz etkili oldu

TEKİRDAĞ'da saatteki hızı 100 kilometreye ulaşan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

07.04.2020 16:03 | Son Güncelleme: 07.04.2020 16:03
Marmara Denizi'nde poyraz etkili oldu

TEKİRDAĞ'da saatteki hızı 100 kilometreye ulaşan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Aralıklarla yapılan feribot seferleri durdu. Kıyıları su bastı.

Tekirdağ 'da şiddetli esen rüzgar ikinci günde etkisini sürdürüp, hayatı olumuz yönde etkiledi. Tekirdağ sahillerinde dev dalgalar oluşurken, Marmara Denizi  açıklarında yabancı bandıralı kuru yük gemisi, şilep ve tankerler demir atmak zorunda kaldı.

Tekirdağ sahillerini sular altında bırakan şiddetli poyraz deniz ulaşımında da aksamalara neden oldu. Tekirdağ'dan Marmara Adası, Avşa ve Kara Biga'ya sefer yapan arabalı feribotların seferleri durdu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Marmara Denizi, Tekirdağ, Marmara, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Marmara Denizi'nde poyraz etkili oldu - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İBB Bilim Kurulu’ndan 8 maddelik koronavirüs önerisi Haberler
İBB Bilim Kurulu'ndan 8 maddelik koronavirüs önerisi
Tüfekle oynayan 7 yaşındaki çocuk, ağabeyinin ölümüne neden oldu Haberler
Tüfekle oynayan 7 yaşındaki çocuk, ağabeyinin ölümüne neden oldu
Üreticiler satılmayan binlerce ıspanağı çaya döktü Haberler
Üreticiler satılmayan binlerce ıspanağı çaya döktü
Ceza kesilen genç kızın verdiği tepki şaşırttı: Canım istedi çıktım Haberler
Ceza kesilen genç kızın verdiği tepki şaşırttı: Canım istedi çıktım
Bilim Kurulu, maske konusunda neden fikir değiştirdi? İşte en önemli etken Haberler
Bilim Kurulu, maske konusunda neden fikir değiştirdi? İşte en önemli etken
ABD’de korona bilançosu giderek ağırlaşıyor! Bir günde 1339 kişi öldü Haberler
ABD'de korona bilançosu giderek ağırlaşıyor! Bir günde 1339 kişi öldü
Koronavirüse karşı aşı bulduklarını iddia eden Rusya’dan sevindiren bir haber daha! Haberler
Koronavirüse karşı aşı bulduklarını iddia eden Rusya'dan sevindiren bir haber daha!
Esenyurt’ta 10 katlı binadaki patlama anının görüntüsü ortaya çıktı Haberler
Esenyurt'ta 10 katlı binadaki patlama anının görüntüsü ortaya çıktı

Son Dakika Güncel Haberleri

18:24: İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 786 artarak 6 bin 159'a... - Haber 18:24: Down sendromlu genç, bisiklet parasını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - Haber 18:23: Esenyurt'taki patlama; kaymakam açıklama yaptı - Haber 18:22: Samsun'da karantina altındaki öğrencilerden görevlilere "teşekkür" videosu - Haber 18:20: Bayram ikramiyesini, kampanyaya bağışladı - Haber 18:10: İBB Bilim Kurulu'ndan koronavirüs salgınına karşı 8 maddelik öneri - Haber 17:36: Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Bulgu vermeyen vakalar nedeniyle maske önermeye başladık - Haber 17:36: Tüfekle oynayan 7 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki ağabeyinin ölümüne neden oldu - Haber 17:07: Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1339 arttı - Haber 16:44: Koronavirüsü yenen doktor, ilk gönüllü plazma bağışçısı oldu - Haber 17:39: 242 yıllık İngiliz perakende zinciri Debanhams iflasa hazırlanıyor - Ekonomi