Marmara Denizi'nde poyraz etkisini kaybetti

Marmara Denizi'nde poyrazın etkisini yitirmesiyle şilep ve tankerler yollarına devam etti.

Bölgede hızı zaman zaman 40 kilometreye ulaşan poyrazın etkisini yitirmesiyle, deniz ulaşımı normale döndü.

Süleymanpaşa sahiline demirleyen Türk ve yabancı bandıralı 7 şilep ile tanker yollarına devam etti.

Poyraz nedeniyle denize açılamayan balıkçılar da bugün av için açıldı.

Hava sıcaklığının 5 derece ölçüldüğü kentte, hafta başından sonra yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

Kaynak: AA