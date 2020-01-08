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Marmara Denizi'nde poyraz etkisini kaybetti

Marmara Denizi'nde poyrazın etkisini yitirmesiyle şilep ve tankerler yollarına devam etti.

08.01.2020 14:02 | Son Güncelleme: 08.01.2020 14:05
Marmara Denizi'nde poyrazın etkisini yitirmesiyle şilep ve tankerler yollarına devam etti.
Bölgede, hızı zaman zaman 70 kilometreye ulaşan poyrazın etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.
, ve Marmara Ereğlisi sahillerine demirleyen yerli ve yabancı bandıralı yaklaşık 20 şilep ile tanker, tekrar yola çıktı.
Marmara Denizi'nde avcılık yapan balıkçılar ise şiddetli rüzgar nedeniyle 4 gün denize açılamadı.
Rüzgarın etkisini yitirmeye başlamasıyla gırgır teknelerini kentteki balıkçı barınağına bağlayan balıkçılar, onarım ve tamirat işleri yapıyor.
Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, yaptığı açıklamada, Marmara Denizi'nde yarın havanın tamamen normale dönmesini beklediklerini belirterek, "İnşallah yarın tekrar denize açılacak arkadaşlar. Şimdi hazırlıklarını yapıyorlar." dedi.
Balıkçı İdris Şeremet de kıyıda ağ bakım onarımı yaptığını ifade ederek, "Poyraz 4 gündür sert bir şekilde esiyordu. Yarın fırtınanın dinmesiyle tekrar denize ağ atacağız." diye konuştu.
Bu arada Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, şiddetli rüzgar nedeniyle İsmet Paşa Mahallesi'nde bir çam ağacı, apartmanın bahçesindeki kamelyanın üzerine devrildi.
Ağaç parçaları vatandaşlarca bahçeden çıkarıldı.
Marmara Denizi'nde poyraz etkisini kaybetti

Marmara Denizi, Tekirdağ, Şarköy, Güncel

Kaynak: AA


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