Marmara Denizi'nde poyraz etkisini sürdürüyor
Marmara Denizi'nde şiddetli poyraz, dünden bu yana deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
24.03.2020 09:28 | Son Güncelleme: 24.03.2020 09:28
Marmara Denizi'nde şiddetli poyraz, dünden bu yana deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Hızı zaman zaman saatte 50 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle Süleymanpaşa sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ve tanker, bugün de bekleyişini sürdürüyor.
Şiddetli poyraz balıkçıları da olumsuz etkiledi. Dün ava çıkamayan tekneler bugün de denize açılamadı.
Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte yağışlı hava da etkisini sürdürüyor.
Hızı zaman zaman saatte 50 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle Süleymanpaşa sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ve tanker, bugün de bekleyişini sürdürüyor.
Şiddetli poyraz balıkçıları da olumsuz etkiledi. Dün ava çıkamayan tekneler bugün de denize açılamadı.
Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte yağışlı hava da etkisini sürdürüyor.
Kaynak: AA
Etiketler : Marmara Denizi, Süleymanpaşa, Güncel