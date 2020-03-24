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Marmara Denizi'nde poyraz etkisini sürdürüyor

Marmara Denizi'nde şiddetli poyraz, dünden bu yana deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

24.03.2020 10:18 | Son Güncelleme: 24.03.2020 10:20
Marmara Denizi'nde şiddetli poyraz, dünden bu yana deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Hızı zaman zaman saatte 50 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle Süleymanpaşa sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ve tanker, bugün de bekleyişini sürdürüyor.
Şiddetli poyraz balıkçıları da olumsuz etkiledi. Dün ava çıkamayan tekneler bugün de denize açılamadı.
Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte yağışlı hava da etkisini sürdürüyor. Marmara Denizi’nde poyraz etkisini sürdürüyor

Kaynak: AA

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Marmara Denizi'nde poyraz etkisini sürdürüyor
Etiketler : Marmara Denizi, Süleymanpaşa, Güncel

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