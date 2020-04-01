Marmara Denizi'nde poyraz etkisini sürdürüyor
Marmara Denizi'nde şiddetli poyraz, dünden bu yana deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
01.04.2020 15:47 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:48
Marmara Denizi'nde şiddetli poyraz, dünden bu yana deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Hızı zaman zaman saatte 50 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle Süleymanpaşa sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 8 şilep ile tanker, bugün de bekleyişini sürdürüyor.
Şiddetli poyraz balıkçıları da olumsuz etkiledi. Dün ava çıkamayan küçük tekne balıkçıları bugün de denize açılamadı.
Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte yarın yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.
Hızı zaman zaman saatte 50 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle Süleymanpaşa sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 8 şilep ile tanker, bugün de bekleyişini sürdürüyor.
Şiddetli poyraz balıkçıları da olumsuz etkiledi. Dün ava çıkamayan küçük tekne balıkçıları bugün de denize açılamadı.
Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte yarın yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.
Kaynak: AA
Etiketler: Marmara Denizi, Süleymanpaşa, Güncel