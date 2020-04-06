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Marmara Denizi'nde poyraz etkisini sürdürüyor

Şiddetli poyraz Marmara Denizi'nde dünden bu yana deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

06.04.2020 12:02 | Son Güncelleme: 06.04.2020 12:04
Şiddetli poyraz Marmara Denizi'nde dünden bu yana deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Hızı zaman zaman saatte 50 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle Süleymanpaşa sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 15 şilep ile tanker, bugün de bekleyişini sürdürüyor.
Şiddetli poyraz balıkçıları da olumsuz etkiledi. Dün ava çıkamayan küçük tekne balıkçıları, bugün de denize açılamadı.
Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte, poyrazın gün boyunca etkili olması bekleniyor. Marmara Denizi’nde poyraz etkisini sürdürüyor

Kaynak: AA

Etiketler: Marmara Denizi, Süleymanpaşa, Güncel

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Marmara Denizi'nde poyraz etkisini sürdürüyor
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