Haberler » Güncel » Marmara Denizi'nde trol avcılığıyla mücadele

Marmara Denizi'nde trol avcılığıyla mücadele

Tekirdağ'da, polis ekipleri, trol avcılığıyla mücadele kapsamında Marmara Denizi'nde trol ağı ve kapısı buldu.

09.10.2019 12:54Marmara Denizi'nde trol avcılığıyla mücadele
Tekirdağ'da, polis ekipleri, trol avcılığıyla mücadele kapsamında Marmara Denizi'nde trol ağı ve kapısı buldu.
İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi ekipleri, balık yavrularının ölümü ve deniz canlılarının neslini tehdit etmesi nedeniyle yasaklanan trol avcılığıyla mücadelesini sürdürüyor.
Marmara Denizi'nde, Süleymanpaşa ilçesi açıklarında dalış yapan ekipler, balıkçıların deniz dibine gizlediği, kullanıma hazır trol ağı ve kapısı ele geçirdi.
İp bağlanarak yüzeye çıkarılan trol ağı ve kapı, polisler tarafından römorka konularak götürüldü.

Emniyet Müdürlüğü, Marmara Denizi, Tekirdağ, Polis, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:57 Derneklerle işbirliği
15:01 Rehberlik öğretmeni evinde intihar etti
15:01 Antalya'da soğuk hava deposunda yangın (2)- yeniden
15:00 Sapık fotoğrafçı tutuklandı
15:00 Zengin doğal gaz rezervi bulundu
15:00 Almanya'da sinagog yakınında makineli tüfekle saldırı: 1 gözaltı
14:54 Başkan Altay'dan Başkan Oprukçu'ya nezaket ziyareti
9.10.2019 15:03:07