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Marmara Denizi'nde trol avcılığıyla mücadele

Tekirdağ'da, polis ekipleri, trol avcılığıyla mücadele kapsamında Marmara Denizi'nde trol ağı ve kapısı buldu.

09.10.2019 14:38
Tekirdağ'da, polis ekipleri, trol avcılığıyla mücadele kapsamında Marmara Denizi'nde trol ağı ve kapısı buldu.
İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi ekipleri, balık yavrularının ölümü ve deniz canlılarının neslini tehdit etmesi nedeniyle yasaklanan trol avcılığıyla mücadelesini sürdürüyor.
Marmara Denizi'nde, Süleymanpaşa ilçesi açıklarında dalış yapan ekipler, balıkçıların deniz dibine gizlediği, kullanıma hazır trol ağı ve kapısı ele geçirdi.
İp bağlanarak yüzeye çıkarılan trol ağı ve kapı, polisler tarafından römorka konularak götürüldü.
Marmara Denizi'nde trol avcılığıyla mücadele

Emniyet Müdürlüğü, Marmara Denizi, Tekirdağ, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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